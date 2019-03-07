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Почти вся Венесуэла осталась без электричества

08.03.2019 11:16 — Разное | Интерфакс  
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Почти вся Венесуэла осталась без электричества, восстановить электроснабжение не удается до сих пор, сообщает "Би-би-си".

В Каракасе электроэнергия отключилась в четверг 7 марта в самый час-пик, и столица Венесуэлы погрузилась в темноту. Затем без света остались и остальные регионы страны.

Из-за отсутствия электричества разворачиваются самолеты, которые должны приземлиться в аэропорту Каракаса. Тысячи рабочих получили вынужденный выходной.

Действующее правительство страны убеждено, что причиной ЧП стала диверсия со стороны оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо, который некоторое время провозгласил себя президентом Венесуэлы.

Глава страны Николас Мадуро заявил, что Гуайдо пытается свергнуть законные власти Венесуэлы при помощь "американских империалистов".

Сам Гуайдо уверен, что причиной аварии стал хаос в стране и "неэффективность правительства узурпаторов".

"Свет вернется, когда отстранят Мадуро", - сказал он.

Хотя Венесуэла является нефтедобывающей страной, основным источником электроэнергии являются ГЭС. Сообщается, что диверсия произошла на гидроэлектростанции "Эль-Гури".

 

 
 
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Почти вся Венесуэла осталась без электричества, восстановить электроснабжение не удается до сих пор, сообщает "Би-би-си". В Каракасе электроэнергия отключилась в...
 
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