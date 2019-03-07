ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как служит единственная девушка-пилот Вооруженных Сил Беларуси

08.03.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Без малого пятая часть персонала 50-й авиабазы в Мачулищах — представительницы прекрасного пола. По словам командира авиабазы полковника Андрея Лукьяновича, в авиационной части всегда рады видеть девушек, для которых есть масса специальностей. Необходимо только хорошее здоровье, высшее образование и желание служить.


«Наши девушки выполняют свои обязанности наравне с мужчинами, ничем не уступая. И должности у них не только сержантские, есть и офицеры. Они обслуживают авиационную технику, на их плечах лежит метеорологическое, медицинское, поисково-спасательное обеспечение, объективный контроль полетов и связь. На них во всем можно положиться», — отметил Андрей Лукьянович.

В канун Восьмого марта 42.TUT.BY побывал в гостях у авиаторов и узнал, как служит единственная в Беларуси девушка-летчик транспортно-боевого вертолета Ми-8МТВ-5.

Иногда приходится летать совсем вслепую

Профессия летчика-штурмана, которую выбрала капитан Наталья Лазько, — одна из самых непростых. Можно сказать — это самый ответственный член экипажа, без которого даже командиру будет трудно посадить вертолет.


—  В первую очередь на мне лежит навигация: маршрут прокладывается с помощью карты и бортовой многофункциональной системы (БМС). Делать это надо с высокой точностью, чтобы не отклониться от заданного маршрута и уложиться по времени. Во время посадки постоянно передаю командиру все необходимые данные. В одиночку справиться с посадкой вертолета, особенно в сложных метеорологических условиях, непросто. Точность и безопасность посадки вертолета зависят от того, как «правак» (летчик-штурман. — Прим. TUT.BY) ведет — командир просто физически не успевает за всем следить.


Иногда приходится летать по приборам. Такие полеты, по признанию девушки, непростые, но интересные.

— Мы летаем практически в любую погоду, исключения только при сильном ветре — больше 25 м/с, такой запросто может развернуть вертолет и вообще наделать немало бед. Даже ветер до 15 м/с может снести вертолет от места посадки. За его силой необходимо постоянно следить и корректировать курс.

Первая посадка была жесткой

В авиацию Наталья попала случайно, хотя в ее семье были военные: оба ее дяди служат в войсках ПВО. В одиннадцатом классе девушка участвовала в соревнованиях по самбо, там ее заметили и предложили учиться в академии. Выбирая факультет, Наталья остановилась на армейской авиации.


— Быть летчиком престижно, и как раз тогда проходил ограниченный набор. Всего на факультете нас было семь девчонок, и только одна не доучилась до конца — отчислили за неуспеваемость. Предметы были сложные: авиационная техника, воздушная навигация, аэродинамика и другие. Легче всего давалась авиационная техника — у нас был хороший преподаватель, который интересно вел предмет, и почти каждое занятие мы проводили у наглядного макета — отдельный элемент конструкции или вертолет целиком.


За годы учебы в академии налет девушки составил 243 часа, из них 18 — на Ми-8.

— Сразу ничего не получалось. Тренировались все делать по отдельности: работать педалями, рычагом управления, потом «ручка шаг-газ» (ручка управления общим шагом винта. — Прим. TUT.BY). Поначалу непросто было совместить все элементы вместе, синхронизировать руки и ноги. Моя первая посадка была жесткой, впрочем, у кого было в первый раз по-другому? Когда объясняет инструктор, вроде все просто: прибрать на себя ручку, погасить оставшуюся поступательную скорость и, приподняв шаг-газ, снизив вертикальную скорость, плавно приземлить машину. Но ты волнуешься, и машина «ударяется» о землю.


Первый самостоятельный полет запомнился не только сильным волнением, но и тишиной в салоне, когда никто не разговаривает рядом — обычно в «вертушке» при обучении сидит несколько курсантов, помимо инструктора.

Шоколад положен только летчикам-истребителям

Кроме Ми-2, Наталья успела полетать на нескольких типах вертолетов, но о том, чтобы полетать за штурвалом истребителя, девушка даже не думала.

— У летчиков-истребителей больше нагрузка, женскому организму с ней справиться труднее. Вертолеты — другое дело. У нас даже рацион другой, например нет шоколада, что, конечно, печалит.


Перед тем как сесть за штурвал «восьмерки» в 50-й авиабазе, Наталья проходила обязательную для молодых специалистов переподготовку — подтягивала теорию, «летала» на тренажере, сдавала зачеты.

— Труднее всего было научиться быстро «собрать стрелки» на пилотажно-командном приборе, ПКП, — рассказывает девушка. — Если выдерживать их в центре прибора — так, чтобы стояли крестом, вертолет будет снижаться точно по заданной линии и попадет аккурат на посадочную полосу. А если стрелка отклонилась вправо или влево от центра, надо накренением вертолета в ту же сторону снова загнать ее в центр. Вообще в кабине много приборов, за которыми нужно постоянно следить.


Самый любимый вид полетов Натальи — ночные. По словам девушки, Минск особенно красив в это время суток, но большая часть полетов — обычная армейская работа.

— Самый долгий полет был в Брест. Нужно было прилететь за десантниками, произвести высадку, поучаствовав в военных маневрах, после чего вернуться обратно. В общей сложности тогда около шести часов провели в воздухе. К слову, вертолет пилотируем всегда вдвоем — когда командиру нужно отдохнуть, он передает управление мне, и так по нескольку раз, пока пройдем весь маршрут. Вообще уже после трех часов в вертолете ноги затекают и хочется пройтись, размяться.


За свою летную практику Наталья освоила сразу несколько модификаций «восьмерки»: Ми-8Т, Ми-8МТ и Ми-8МТВ-5.

— Больше всего нравится Ми-8МТВ-5. Нам, «правакам», он сильно облегчает жизнь — большинство функций автоматизированы, при посадке меньше вибрации, в кабине комфортней.

Командир авиабазы полковник Андрей Лукьянович высоко отзывается о своем единственном пилоте-девушке.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Наталья хороший летчик, пилотирует уверенно, любит летать. Постоянно работает над собой, требовательна, в коллективе ее уважают. Девушка подготовлена к полетам во время боевых действий в любое время суток и в сложных метеусловиях. На нее как пилота можно положиться на все сто.

Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек, которые несут службу в воинских частях. Их трудно назвать слабым полом — полеты, полевые выходы, учения — все задачи они выполняют наравне с мужчинами. Хочется сказать им огромное спасибо за профессионализм и ответственность, за то, что они делают нашу армию не только красивее, но и сильнее.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессия летчика-штурмана, которую выбрала капитан Наталья Лазько, одна из самых непростых.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Віцебску каля "Макдональдса" шукалі бомбу, а знайшлі студэнцкія канспекты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика