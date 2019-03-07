Производство пшеницы должно восстановиться в 2019 году





Мировое предложение зерна останется на высоком уровне в 2018-2019 годах несмотря на спад производства, уверены эксперты.

В новой «Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые», ФАО понизила прогноз мирового производства зерновых в 2018 году до 2609 млн тонн, что на 2,8 млн тонн больше, чем было зафиксировано в январе. На последний пересмотр сильно повлияло снижение прогнозов по производству кукурузы в Соединенных Штатах.

Согласно последним прогнозам ФАО произойдет снижение уровня глобального потребления и запасов зерновых в 2018/1919 годах. Однако, соотношение глобальных запасов к потреблению зерновых в 2018/199 году, должно снизиться с 30,5% в 2017/18 году до 28,3% в 2018/19 году, и будет все еще на достаточно высоком уровне.

Прогноз ФАО по мировому товарообороту зерновых в 2018/1919 годах был снижен на 2 млн тонн по сравнению с уровнем прошлого года до чуть более 413 тонн. Что касается основных зерновых, то прогноз по мировому товарообороту пшеницей был сокращен примерно на 800 тыс. тонн, что было обусловлено снижением закупок со стороны некоторых стран Азии и Южной Америки.

Первый прогноз по производству пшеницы на 2019 год

Несмотря на то, что основная часть урожая озимой пшеницы в северном полушарии все еще не собрана, первый прогноз ФАО по мировому производству пшеницы на 2019 год составляет 757 млн тонн. Таким образом объем производства в этом году будет на 4% выше уровня 2018 года, но все еще не достигнет рекордно высокого уровня, зарегистрированного в 2017 году.