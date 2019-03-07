ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оршанском районе тягач насмерть сбил местную жительницу

08.03.2019 11:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на трассе Орша – Дубровно. 28-летний водитель за рулём тягача «МАЗ» с полуприцепом-платформой двигался в сторону Орши.  

В определённый момент транспортное средство выехало на встречку, где произошёл наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.  

По факту аварии проводится проверка.  

На неделе в Фаниполе автомобиль сбил 33-летнюю женщину.  

Водитель машины с места ДТП скрылся – подробности здесь.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Финляндии отправлено в отставку за срыв социальных реформ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика