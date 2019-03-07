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В Оршанском районе тягач насмерть сбил местную жительницу
Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину.
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В определённый момент транспортное средство выехало на встречку, где произошёл наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.
По факту аварии проводится проверка.
На неделе в Фаниполе автомобиль сбил 33-летнюю женщину.
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Новости Беларуси. Днём 7 марта в деревне Стаховка Оршанского района большегруз сбил женщину. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие...
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