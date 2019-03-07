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В Витебске из-за подозрительного рюкзака была оцеплена территория возле «Макдональдса»
Новости Беларуси. 7 марта около семи вечера в Витебске была оцеплена территория возле «Макдональдса» из-за бесхозного рюкзака.
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К месту происшествия сразу же прибыли спасатели, медики и сапёры. Опасную зону оцепили правоохранители. Территория была изучена сапёрами и служебными собаками. Ничего опасного обнаружено не было. После этого было проверено содержимое рюкзака. Внутри находились разные вещи и студенческие конспекты.
Оцепление было снято примерно в девять вечера. Эвакуация находившихся в ресторане людей не потребовалась. Заплечная сумка была передана в Октябрьский РОВД.
Осенью 2018 года было эвакуировано здание Первомайского суда.
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Новости Беларуси. 7 марта около семи вечера в Витебске была оцеплена территория возле «Макдональдса» из-за бесхозного рюкзака. По информации УВД Витебского...
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