ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мир к этому готов». Во вселенной Marvel появится ЛГБТ-супергерой

08.03.2019 13:05 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

«Мир к этому готов», – сказала вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо, и анонсировала появление ЛГБТ-супергероя в будущих фильмах студии. Об этом пишет издание Variety.

Со слов Алонсо, поклонники вселенной Marvel разнообразны, а само фан-сообщество – глобально и инклюзивно. Она считает, что успех студии основан на «невероятной разности всех людей». «Если мы не сделаем это для них, то потерпим провал. Если мы не сделаем ставку на разнообразие и инклюзивность, то не добьемся успеха», – заявила она. Marvel Studios хочет, чтобы всем людям было комфортно смотреть их фильмы. 

Ходят слухи, что эту роль отдадут гомосексуальному актеру. Возможно, это связано с критикой, которая обрушивается на цис-гендерных людей, когда они играют квир-персонажей. Предполагают, что ЛГБТ-супергерой появится в фильме «Вечные», но пока это не точно.

Кстати, в 2015 году Кевин Фейдж, президент Marvel Studios, предположил, что в течение следующих десяти лет квир-персонаж – или даже несколько – появится в «Мстителях». 

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мир к этому готов», – сказала вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо, и анонсировала появление ЛГБТ-супергероя в будущих фильмах студии. Об этом пишет издание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турция и Россия начинают совместное патрулирование Идлиба - турецкий министр обороны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика