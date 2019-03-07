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«Мир к этому готов». Во вселенной Marvel появится ЛГБТ-супергерой
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«Мир к этому готов», – сказала вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо, и анонсировала появление ЛГБТ-супергероя в будущих фильмах студии. Об этом
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«Мир к этому готов», – сказала вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо, и анонсировала появление ЛГБТ-супергероя в будущих фильмах студии. Об этом пишет издание...
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