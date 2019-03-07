«Мир к этому готов». Во вселенной Marvel появится ЛГБТ-супергерой

«Мир к этому готов», – сказала вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо, и анонсировала появление ЛГБТ-супергероя в будущих фильмах студии. Об этом пишет издание Variety.



Со слов Алонсо, поклонники вселенной Marvel разнообразны, а само фан-сообщество – глобально и инклюзивно. Она считает, что успех студии основан на «невероятной разности всех людей». «Если мы не сделаем это для них, то потерпим провал. Если мы не сделаем ставку на разнообразие и инклюзивность, то не добьемся успеха», – заявила она. Marvel Studios хочет, чтобы всем людям было комфортно смотреть их фильмы.



Ходят слухи, что эту роль отдадут гомосексуальному актеру. Возможно, это связано с критикой, которая обрушивается на цис-гендерных людей, когда они играют квир-персонажей. Предполагают, что ЛГБТ-супергерой появится в фильме «Вечные», но пока это не точно.



Кстати, в 2015 году Кевин Фейдж, президент Marvel Studios, предположил, что в течение следующих десяти лет квир-персонаж – или даже несколько – появится в «Мстителях».

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