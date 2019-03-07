﻿ Посмотрите, как изменится самый большой книжный Минска после ремонта за $280 тыс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, как изменится самый большой книжный Минска после ремонта за $280 тыс

08.03.2019 12:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В самом большом книжном Минска идет реконструкция. Говорят, к маю работы закончат, и мы увидим его в новой ипостаси. Тем временем визуализации интерьера уже появились, пишет TUT.by. А для большего погружения есть даже видео. Просто взгляните, что нас ждет после открытия.

Что изменится 

Магазин «Светоч» находится по адресу проспект Победителей, 11. После обновления его площадь увеличится на 640 квадратных метров – раньше торговая площадь занимала 950 «квадратов». Торговый центр «Бюргер», который делил со «Светочем» здание, ликвидировали. Его территорию отдали книжному для расширения. 

Сам магазин будет представлять собой огромное пространство в два этажа. Дизайн, кстати, разработало рекламное агентство «Игвитта», а мебель будет от компании United Company. На втором этаже магазина появится кафе – 50 квадратных метров. Рядом с ним размесят зону для презентаций. В общей сложности реконструкция обойдется в 280 тысяч долларов (600 тысяч рублей). 


















 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самом большом книжном Минска идет реконструкция. Говорят, к маю работы закончат, и мы увидим его в новой ипостаси. Тем временем визуализации интерьера уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родила и выбросила в кусты — нерадивую мать будут судить в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика