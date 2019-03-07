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Посмотрите, как изменится самый большой книжный Минска после ремонта за $280 тыс
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В самом большом книжном Минска идет реконструкция. Говорят, к маю работы закончат, и мы увидим его в новой ипостаси. Тем временем визуализации интерьера уже появились,
Что изменится
Магазин «Светоч» находится по адресу проспект Победителей, 11. После обновления его площадь увеличится на 640 квадратных метров – раньше торговая площадь занимала 950 «квадратов». Торговый центр «Бюргер», который делил со «Светочем» здание, ликвидировали. Его территорию отдали книжному для расширения.
Сам магазин будет представлять собой огромное пространство в два этажа. Дизайн, кстати, разработало рекламное агентство «Игвитта», а мебель будет от компании United Company. На втором этаже магазина появится кафе – 50 квадратных метров. Рядом с ним размесят зону для презентаций. В общей сложности реконструкция обойдется в 280 тысяч долларов (600 тысяч рублей).
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В самом большом книжном Минска идет реконструкция. Говорят, к маю работы закончат, и мы увидим его в новой ипостаси. Тем временем визуализации интерьера уже...
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