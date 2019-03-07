Посмотрите, как изменится самый большой книжный Минска после ремонта за $280 тыс

В самом большом книжном Минска идет реконструкция. Говорят, к маю работы закончат, и мы увидим его в новой ипостаси. Тем временем визуализации интерьера уже появились, пишет TUT.by. А для большего погружения есть даже видео. Просто взгляните, что нас ждет после открытия.

Что изменится

Магазин «Светоч» находится по адресу проспект Победителей, 11. После обновления его площадь увеличится на 640 квадратных метров – раньше торговая площадь занимала 950 «квадратов». Торговый центр «Бюргер», который делил со «Светочем» здание, ликвидировали. Его территорию отдали книжному для расширения.

Сам магазин будет представлять собой огромное пространство в два этажа. Дизайн, кстати, разработало рекламное агентство «Игвитта», а мебель будет от компании United Company. На втором этаже магазина появится кафе – 50 квадратных метров. Рядом с ним размесят зону для презентаций. В общей сложности реконструкция обойдется в 280 тысяч долларов (600 тысяч рублей).





































