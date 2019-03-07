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Елизавета II опубликовала свой первый пост в «королевский» Instagram

08.03.2019 11:54 — Разное | KYKY  
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Королева Британии Елизавета II впервые опубликовала «королевское» фото в Instagram. Нет, это не селфи: она поделилась снимком письма известного математика XIX века Чарльза Бэббиджа, которое он написал принцу Альберту, пишет BBC. Но селфи, видимо, ждать осталось недолго.


Королева сделала фото на айпад, когда прогуливалась по Музею науки в Лондоне. Его она подписала: «В этом письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении аналитической вычислительной машины, для которой Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, написала первые программы. Сегодня я имела удовольствие познакомиться с инициативами по обучению детей программированию, и мне представляется уместным опубликовать этот пост из Музея науки, который давно поддерживает развитие техники и вдохновляет новые поколения изобретателей».

К слову, Instagram-аккаунт существует давно – с 2013 года. Он принадлежит королевской семье, там появляются фотографии, например, ее праздников. Сейчас профиль насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

Вероятно, музей науки оказывает на Елизавету II мистическое влияние. Так, во время прошлого визита в музей в 2014 году она сделала первую публикацию в Twitter. Но на этом взаимодействие королевы с технологиями не заканчивается: еще раньше, в 1997 году, она запустила сайт британской монархии. А в 1976 году отправила первое письмо по электронной почте, пишет The Telegraph.

Примечательно, что беларуская верхушка власти социальными сетями не пользуется (а нам так хотелось). Лукашенко до сих пор не обзавелся страницей ни в Instagram, ни в Facebook, ни даже на худой конец в «Одноклассниках». Однако «себяшки» с его участием периодически появляются. О некоторых мы писали: однажды он сфотографировался с фигуристом Юрием Гулицким, а до этого – с Викторией Рачицкой-Кариллет. Мы надеемся, пример Елизаветы II станет для некоторых заразительным.

 
Теги: знакомства
 
 
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Королева Британии Елизавета II впервые опубликовала «королевское» фото в Instagram. Нет, это не селфи: она поделилась снимком письма известного математика XIX века...
 
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