Что нужно девушкам для сохранения фигуры по мнению Путина? Тренажер, массажер и ухажер









Путин также пошутил о том, что нужно девушкам для сохранения фигуры. «Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий — точно», — сказал он.