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Что нужно девушкам для сохранения фигуры по мнению Путина? Тренажер, массажер и ухажер
В предпраздничный день президент России Владимир Путин прокатился на лошади вместе с сотрудницами конной и туристической полиции. Президент побывал в 1-м оперативном полку полиции Главного управления МВД РФ по Москве, сообщает пресс-служба Кремля. В подарок президент преподнес орловского рысака, пишет
Путин также пошутил о том, что нужно девушкам для сохранения фигуры. «Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий — точно», — сказал он.
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В предпраздничный день президент России Владимир Путин прокатился на лошади вместе с сотрудницами конной и туристической полиции. Президент побывал в 1-м...
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