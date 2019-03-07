Венесуэла во мраке. Много часов страна остается без электричества из-за масштабной аварии на ГЭС

ТАСС , в Каракасе не работают светофоры, из-за чего на центральных улицах образовались пробки. Есть перебои с сотовой связью и интернетом. На резервные генераторы перешли учреждения здравоохранения, отели и аэропорт столицы. По данным агентства, в Каракасе не работают светофоры, из-за чего на центральных улицах образовались пробки. Есть перебои с сотовой связью и интернетом. На резервные генераторы перешли учреждения здравоохранения, отели и аэропорт столицы.





Впрочем, жителям Венесуэлы к отключениям электричества не привыкать. Практически каждая семья на этот случай запаслась свечами. Однако на этот раз страна погрузилась во мрак слишком надолго, поэтому в ряде районов Каракаса люди стали собираться на стихийные митинги, требуя вернуть свет в дома.





Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет в аварии «американский империализм», а случившееся считает саботажем. В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуайдо во всем винит самого Мадуро, называя его «узурпатором», а его власть неэффективной.





Власти Венесуэлы обещали восстановить энергоснабжение в ближайшие часы. Однако по состоянию на утро пятницы возобновить подачу электричества удалось лишь в трех штатах.