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Венесуэла во мраке. Много часов страна остается без электричества из-за масштабной аварии на ГЭС
Из-за масштабной аварии на ГЭС Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались в четверг без энергоснабжения. Отключение света затронуло жителей страны в вечернее время, когда они возвращались с работы.
По данным агентства
Впрочем, жителям Венесуэлы к отключениям электричества не привыкать. Практически каждая семья на этот случай запаслась свечами. Однако на этот раз страна погрузилась во мрак слишком надолго, поэтому в ряде районов Каракаса люди стали собираться на стихийные митинги, требуя вернуть свет в дома.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет в аварии «американский империализм», а случившееся считает саботажем. В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуайдо во всем винит самого Мадуро, называя его «узурпатором», а его власть неэффективной.
Власти Венесуэлы обещали восстановить энергоснабжение в ближайшие часы. Однако по состоянию на утро пятницы возобновить подачу электричества удалось лишь в трех штатах.
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Из-за масштабной аварии на ГЭС Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались в четверг без энергоснабжения. Отключение света затронуло жителей страны в вечернее...
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