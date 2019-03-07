Родила и выбросила в кусты — нерадивую мать будут судить в Могилеве

УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью.





Преступление было совершено вечером 17 октября 2018 года. У обвиняемой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, начались схватки. Женщина самостоятельно родила, затем, приняв решение избавиться от ребенка, вынесла его на улицу и бросила в кусты.





Во время родов женщины ее сожитель покинул дом и направился к товарищам, которым рассказал, что его подруга рожает. Девушка из компании позвонила в скорую помощь и вызвала врачей.





Своевременно прибывшие медики обнаружили ребенка. Температура тела мальчика была 30 градусов, что обычно смертельно для новорожденного. Однако, благодаря оказанной квалифицированной помощи, малютка выжил и его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится в Могилевском специализированном Доме ребенка.





В ходе предварительного расследования, обвиняемая изначально признавала вину частично, указывая, что ребенок выпал у нее из рук, и она не смогла найти его в темноте. Однако, с учетом предъявленных следователями неоспоримых доказательств, подозреваемая впоследствии признала вину в полном объеме.









Следователями допрошено несколько десятков свидетелей, специалистами УГКСЭ по Могилевской области проведены судебно-медицинская, генотипоскопическая, биологическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемой.





Согласно заключению, женщина психическими расстройствами не страдала, осознавала общественную опасность своих действий и не находилась в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванном психотравмирующей ситуацией, связанной с родами.





Действия женщины квалифицированы следователями по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Дело передано в прокуратуру для направления в суд.