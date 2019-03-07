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Виктория Азаренко: мы не встречались с Сереной с тех пор, как стали мамами. Нас ждет особый матч
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от грядущей встречи с Сереной Уильямс во втором круге одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе.
- Это будет по-настоящему сложный матч. Это точно не матч для второго круга. Но это будет большой вызов. Мы не играли [друг с другом] три года — с тех пор, как стали мамами. Поэтому это будет особенный матч.
Серена — тяжелейший соперник, это ни для кого не секрет. Всегда чувствую себя мотивированной из-за нее. Она подталкивает меня к прогрессу, — цитирует Азаренко wtatennis.com.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от грядущей встречи с Сереной Уильямс во втором круге одиночного разряда на турнире в...
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