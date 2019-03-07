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Уже официально: Виторган и Собчак объявили о разводе

08.03.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Российская телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о разрыве отношений. Супруги опубликовали совместное заявление на странице Виторгана в Instagram. Собчак и Виторган отметили, что расстаются, но будут растить общего сына вместе.



«Наши отношения мы вынуждены прокомментировать публично, чтобы прекратить спекуляции. Мы уже давно живём отдельно, у каждого своя жизнь. Но мы хранили верность друг другу, пока жили вместе. Имущество делить мы не собираемся, а также продолжаем растить ребёнка, как любящие родители», - сказано в сообщении. Также этот пост был подписан и Виторганом, и Собчак. Напомним, что первое сообщение о предстоящем разводе появилось ещё в конце прошлого года.

Пользователи обратили внимание, что Виторган и Собчак не носят обручальные кольца. Ещё ранее в интернете поползли слухи о том, что инициатором развода является именно телеведущая, у которой начались отношения на стороне. Виторган и Собчак поженились в 2013 году. В 2016 году у них родился сын. 

 
 
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Российская телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о разрыве отношений. Супруги опубликовали совместное заявление на странице Виторгана в...
 
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