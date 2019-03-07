Уже официально: Виторган и Собчак объявили о разводе









«Наши отношения мы вынуждены прокомментировать публично, чтобы прекратить спекуляции. Мы уже давно живём отдельно, у каждого своя жизнь. Но мы хранили верность друг другу, пока жили вместе. Имущество делить мы не собираемся, а также продолжаем растить ребёнка, как любящие родители», - сказано в сообщении. Также этот пост был подписан и Виторганом, и Собчак. Напомним, что первое сообщение о предстоящем разводе появилось ещё в конце прошлого года.





Пользователи обратили внимание, что Виторган и Собчак не носят обручальные кольца. Ещё ранее в интернете поползли слухи о том, что инициатором развода является именно телеведущая, у которой начались отношения на стороне. Виторган и Собчак поженились в 2013 году. В 2016 году у них родился сын.