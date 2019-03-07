Масленичные посиделки провели в Бресте 7 марта

7 марта – это накануне Международного женского дня 8 Марта. На работе – корпоративы, на улицах города – острова тюльпанов и мимозы, пробки в центре и задумчивые мужчины в очереди за цветами. А в «Абрис клубе» - масленичные вечерки.



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Организаторы клуба Татьяна и Александр Савчиц более года назад задумали и успешно осуществляют проект «Бабушкины посиделки»: на занятиях дети знакомятся с белорусским народными традициями и обрядами.



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Традиционно в масленичный четверг прекращались все работы. Люди собирались вместе, пели песни, занимались рукоделием и общались в приятной компании под ароматный чай с блинами. 7 марта люди собрались в клубе, чтобы вместе отпраздновать Широкий четверг.



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Настроение резко рвануло вверх, когда в зал вошли участники музыкального коллектива «Лучина» из Бреста. Яркие праздничные наряды из домотканого полотна, украшенного ручной вышивкой. Широкие улыбки. Шуточные песни-баллады под баян и гармонь. Про зятя, который мечтает поменять авто на коня и переехать к любимой теще. Про то, что не стоит доверять поцелуям под кудрявым дубом и рано выходить замуж. Про женские обманки (обещала – не пришла) на мужские ухаживания.