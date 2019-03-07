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В Минске три девушки украли горшки с цветами в подъезде

08.03.2019 13:29 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске три девушки украли горшки с цветами в подъезде
ГУВД Мингорисполкома

Три женщины 10 февраля с 02:00 до 02:30 из подъезда дома №3А по ул. Мирошниченко украли два горшка с растениями на общую сумму 150 рублей.

Приметы первой женщины: на вид 18-20 лет, среднего (худощавого) телосложения, рост 165-170 см., одета в пальто ниже колена, на голове капюшон, на шее вязаный шарф бежевого цвета, за спиной рюкзак серого цвета с ремнями черного цвета, обувь черного цвета. 

Приметы второй женщины: на вид 18-20 лет, среднего (худощавого) телосложения, рост 165-170 см., одета в пальто ниже колена, на голове вязаная шапка светлого (бежевого) цвета, на шее вязаный шарф бежевого цвета, за спиной рюкзак светлого (серого) цвета, обувь по сезону черного цвета

Приметы третьей женщины: на вид 18-20 лет, среднего (худощавого) телосложения, рост 165-170 см., одета в светлое пальто чуть выше колена, на голове капюшон, штаны спортивные светлого цвета, обувь светлого (предположительно золотистого) цвета.

Милиция просит: если вы узнали изображенных на фото женщин или располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, обратитесь в Советское РУВД Минска лично или по телефонам 8 (017) 237-13-48, 8 (017) 237-14-19,8 (029) 216-52-65, 8 (029) 121-77-63 или 102. Конфиденциальность гарантируется. 

 
Теги: Минск
 
 
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