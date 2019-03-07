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Проблема ДРСМД напоминает о важности поддержания трансатлантических связей - Столтенберг

08.03.2019 13:16 — Разное | Интерфакс  
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), делает еще более актуальной задачу сохранение союза между трансатлантическими странами.

"Мысль (выступления - ИФ) состоит в том, что проблема ДРСМД является серьезным вызовом, но моя мысль также заключается в том, что она подчеркивает и вновь напоминает нам о важности трансатлантического объединения, потому что справиться со всем этим можно лишь в составе трансатлантического альянса - Северной Америки и Европы вместе", - сказал генсек в Варшаве на конференции, организованной Польским институтом международных отношений и "Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов".

При этом он заявил, что еще шесть лет назад при администрации тогдашнего президента США Барака Обамы Вашингтон впервые заявлял Москве о своей обеспокоенности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД.

Генсек повторил, что еще рано говорить о реакции НАТО на якобы зафиксированные нарушения ДРСМД со стороны России, и снова призвал РФ вернуться к соблюдению договора. Й.Столтенберг также напомнил, что у альянса нет планов размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии: Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), делает еще более...
 
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