ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция и Россия начинают совместное патрулирование Идлиба - турецкий министр обороны

08.03.2019 13:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Турция и Россия с пятницы будут вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе круглого стола редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

"По словам Х.Акара, с сегодняшнего дня начинается патрулирование в Идлибе. Турция будет патрулировать демилитаризованную зону, а Россия - внешний периметр зоны деэскалации, пояснил глава турецкого оборонного ведомства", - сообщает агентство.

Министр пояснил, что патрулирование Турцией и Россией этого региона необходимо для поддержания режима прекращения огня и стабильности на северо-западе Сирии.

Также Х.Акар сообщил, что Анкара не контактирует с Дамаском, а только с Москвой и Тегераном, и что Турция особенно недовольна нарушениями режима прекращения огня в Идлибе со стороны сирийских правительственных сил.

"Турция ожидает, что сторонники (президента Сирии Башара - ИФ) Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - цитирует агентство министра.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция и Россия с пятницы будут вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе круглого стола...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика