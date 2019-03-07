Турция и Россия начинают совместное патрулирование Идлиба - турецкий министр обороны

Турция и Россия с пятницы будут вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе круглого стола редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

"По словам Х.Акара, с сегодняшнего дня начинается патрулирование в Идлибе. Турция будет патрулировать демилитаризованную зону, а Россия - внешний периметр зоны деэскалации, пояснил глава турецкого оборонного ведомства", - сообщает агентство.

Министр пояснил, что патрулирование Турцией и Россией этого региона необходимо для поддержания режима прекращения огня и стабильности на северо-западе Сирии.

Также Х.Акар сообщил, что Анкара не контактирует с Дамаском, а только с Москвой и Тегераном, и что Турция особенно недовольна нарушениями режима прекращения огня в Идлибе со стороны сирийских правительственных сил.

"Турция ожидает, что сторонники (президента Сирии Башара - ИФ) Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - цитирует агентство министра.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).