Бельгийки 8 марта устроили забастовку

В Бельгии 8 марта впервые объявлена всеобщая забастовка в защиту прав женщин по призыву феминистской платформы Collecti.e.f 8 mars, которая объединила представителей различных профсоюзов и общественных организаций на основе общих требований.

"Забастовка должна показать, что без женщин мир остановится", - говорится в призыве организаторов.

Пока еще рано судить о масштабе, какой на деле примет в пятницу эта инициатива.

Однако бельгийские СМИ уже сообщают о некоторых нарушениях в работе ряда госпиталей, домов престарелых, других учреждений, где женские коллективы составляют большинство персонала.

"Мы выбрали инструмент забастовки, потому что остановка работы - это сильный сигнал. Это позволяет показать, насколько женщины необходимы", - приводит газеты Le Soir слова представителя оргкомитета Рут Палуку-Атоки.

"Ясно, что равенство между мужчинами и женщинами не является реальностью", - заявила активистка.