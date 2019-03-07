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Суд приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа почти к четырем года тюрьмы

08.03.2019 12:33 — Разное | Интерфакс  
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Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве, сообщает издание The Hil.

"Жюри присяжных осудило вас за серьезные преступления, очень серьезные", - напомнил судья Томас Селби Эллис III во время вынесения приговора.

Однако, отмечает The Hil, объявленный приговор оказался существенно мягче ожидавшегося: так, наблюдатели предполагали, что П.Манафорта могут приговорить на срок от 19 до 24 лет тюрьмы. Кроме этого, приговор П.Манафорту учитывает те девять месяцев, которые он уже провел в заключении во время судебного процесса.

Также П.Манафорт обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн для возмещения убытков.

В то же время адвокат осужденного Кевин Даунинг заявил журналистам, что процесс продемонстрировал непричастность П.Манафорта к делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

"Я думаю, самое важное из увиденного нами сегодня это то, о чем мы говорили с самого первого дня: нет никаких свидетельств того, что Пол Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с какими-либо госслужащими из России", - сказал адвокат.

"Он предстал перед судом не из-за чего-либо, что имело бы отношение к сговору с российским правительством с целью оказать влияние на выборы (в США - ИФ)", - подтвердил со своей стороны судья.

Жюри присяжных суда в штате Виргиния в августе 2018 года признало 69-летнего П.Манафорта виновным по 8 из 18 предъявленным ему пунктам обвинения.

По этим статьям подсудимого должны были приговорить к тюремному сроку от 19 до 24 лет, однако защита просила судью Т.С.Эллиса III "значительно" смягчить наказание. Адвокаты отмечали, что П.Манафорт полностью раскаялся, а состояние его здоровья значительно ухудшилось спустя девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

Следствие в отношении деятельности П.Манафорта началось после того, как он стал фигурантом расследования команды Р.Мюллера, посвященного возможному сговору Д.Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года и предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

Ему были предъявлены обвинения в банковских махинациях и уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивала на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как В.Янукович в 2014 году покинул Украину, доход П.Манафорта резко упал, сообщала британская газета "Гардиан".

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера со своей стороны отмечала, что за время расследования П.Манафорт нарушал условия сделки со следствием и неоднократно давал ложные показания.

В итоге 13 марта в округе Колумбия П.Манафорта ожидает вынесения приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и Р.Мюллеру несколько раз и тем самым нарушил условия сделки со следствием. Согласно решению судьи Эми Берман Джексон, П.Манафорт "намеренно сделал несколько ложных заявлений в ФБР, офису специального прокурора и большому жюри по вопросам, которые были существенными для расследования".

 
 
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Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения по обвинению в...
 
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