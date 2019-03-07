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Мать бросила 12-летнего сына из-за плохой оценки по экзамену

08.03.2019 13:46 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Китаянка отказалась от своего сына, когда тот получил недостаточно высокую оценку за экзамен.  

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 февраля в городском округе Лоян провинции Хэнань. Прохожие заметили женщину, которая била своего 12-летнего сына, а затем села в машину и уехала. О случившемся очевидцы сообщили правоохранителям.  

Через некоторое время к бродившему по улице мальчику подошли полицейские. Офицеры уточнили, была ли ругавшая его женщина его матерью. Школьник подтвердил это.  

«Я не очень хорошо сдал экзамен», – добавил он.  

Мать бросила 12-летнего сына из-за плохой оценки по экзамену
Фото: Luoyang Evening News  

После этого правоохранители связались с мамой мальчика, надеясь, что женщина вернётся и заберёт сына. Однако китаянка не стала этого делать.  

«Он мне больше не нужен. Делайте с ним, что захотите, можете меня даже осудить», – сказала женщина.  

В ответ на это правоохранитель назвал собеседницу безответственной матерью.  

«Вы должны проявлять терпение и давать ребёнку совет, если он что-то делает не так. Нельзя бросать его на дороге», – возмутился офицер.  

Мальчик находился в полицейском участке около часа, после этого за ним пришёл дядя. Неизвестно, будут ли выдвинуты обвинения матери ребёнка.  

Позже чиновники сообщили, что школьник получил 81 балл из 100, хотя его мать ожидала не менее 95 баллов.  
 
 
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Новости Китая. Китаянка отказалась от своего сына, когда тот получил недостаточно высокую оценку за экзамен.   Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 февраля в...
 
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