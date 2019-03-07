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Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй
Новости России. Победителем мужского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стал итальянец Маттео Риццо.
Бронзовый
На втором месте россиянин Максим Ковтун. Фигурист начал с отличного четверного тулупа, но упал на четверном сальхове. Были ещё тулупы, лутц, аксели, однако без помарок не обошлось. В итоге чемпион России набрал 167,75 балла за произвольную программу, а итоговая оценка составила 259,49 балла. Это хороший результат, но отрыв от победителя составил почти 15 баллов.
Замкнул тройку лучших грузинский фигурист Морис Квителашвили. Парень исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и двойного тулупов, тройной флип, а также другие менее сложные элементы. За произвольную программу Морис получил 175,31 балла, в сумме – 258,02 балла.
Четвёртое и пятое места заняли Александр Самарин и Андрей Лазукин.
Днём ранее фигуристы демонстрировали свои навыки в короткой программе.
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Новости России. Победителем мужского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стал итальянец Маттео Риццо.
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