8-ое Марта на границе. Сотрудники таможни встречали женщин в пунктах пропуска цветами

Весеннее настроение в Международный женский день сегодня не только на улицах и в домах, но и в пунктах пропуска. Уже традиционная праздничная акция восьмого марта прошла на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. Сотрудники Гродненской региональной таможни встречали пересекающих границу женщин поздравлениями и весенними цветами.





– Представительницам прекрасного пола, въезжающим сегодня в нашу страну через пункты пропуска «Брузги», «Котловка», «Берестовица» и «Привалка» таможенники дарили цветы. Такая акция не первый год проводится Гродненской региональной таможней. В этом году более 100 женщин получили в подарок на 8 марта от гродненских таможенников цветы и искренние поздравления. К слову, сегодня порядка 50 сотрудниц Гродненской региональной таможни несут вахту на рубежах нашего региона, – рассказала Официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

















































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