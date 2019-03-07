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Разное
На Кіраўшчыне ўшанавалі людзей працы
08.03.2019 —
Разное
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Кировец
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Фота Максіма МІКЕШЫНА.
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На Кіраўшчыне ўшанавалі людзей працы
Фота Максіма МІКЕШЫНА.
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