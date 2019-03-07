SpaseX Илона Маска возвращается на Землю





Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaseX успешно отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), планируется, что после схода с орбиты и раскрытия парашюта Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане. Затем его доставят на космодром, где будет изучена работа систем Crew Dragon.

Если первый испытательный полет пройдет успешно, то в июле космический корабль совершит полет уже с людьми на борту. Возвращение корабля на Землю считается одной из самых сложных частей этого космического путешествия, отмечает агентство Reuters. Как сообщалось, Crew Dragon запустили к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал, стыковка произошла 3 марта.