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SpaseX Илона Маска возвращается на Землю
08.03.2019 14:20 — Разное | Ежедневник
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaseX успешно отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), планируется, что после схода с орбиты и раскрытия парашюта Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане. Затем его доставят на космодром, где будет изучена работа систем Crew Dragon.
Если первый испытательный полет пройдет успешно, то в июле космический корабль совершит полет уже с людьми на борту. Возвращение корабля на Землю считается одной из самых сложных частей этого космического путешествия, отмечает агентство Reuters. Как сообщалось, Crew Dragon запустили к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал, стыковка произошла 3 марта.
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Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaseX успешно отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
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