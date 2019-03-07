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Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

08.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Международный женский день богат традициями, но самая главная – проявить особое внимание к женщинам. 

С самого утра мужчины рассредоточились по цветочным точкам Волковыска.

Около прилавков с букетами сновали и стар, и млад. В таком месте настроение у каждого становится бодрее, улыбки не сходят с лиц. Торговцы поздравляют покупателей, зазывая их к своему товару. Клиенты с букетами, уходя, желают удачных продаж и непременно счастья — девушкам, девочкам, женщинам!

Продавцы цветов бойко предлагали свой товар. Самый ходовой товар сегодня – букет тюльпанов ценой шесть рублей, но некоторым покупателям требуются не менее специфичные решения.

Отметим, что невзирая ни на что, мужчины покупали цветы своим любимым женщинам, чтобы в Международный женский день порадовать их букетом.

Никто не вспоминал Клару Цеткин и ее соратницу Розу. А вот своих мам, жен, сестер, подруг не забывают в эти красивые мартовские дни.

С праздником Весны, милые женщины!

Предлагаем фоторепортаж с волковысских улиц от фотографа Натальи Демидовой:

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

Волковысские мужчины поздравили женщин с праздником

 
 
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Международный женский день богат традициями, но самая главная – проявить особое внимание к женщинам.  С самого утра мужчины...
 
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