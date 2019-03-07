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Волонтеры рассказали, где искать помощи, если вы стали жертвой домашнего насилия

08.03.2019 14:25 — Разное | KYKY  
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Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры написали в Facebook.


О проблеме насилия

Не секрет: в Беларуси общество часто обвиняет в насилии именно жертву. Волонтеры «Радиславы» сообщают, что далеко не все попытки женщин защититься от агрессоров доходят до суда. По этой причине насильники остаются безнаказанными. Либо наказание для них несоразмерно поступку: это административный арест или пресловутый штраф, который платят из семейного бюджета и который ситуацию не меняет. 

Волонтеры хотят донести: позиция обвинения жертвы – в корне неверная. Вместо вопроса «а почему она не ушла?» нужно спрашивать «а ответит ли насильник перед законом?» А в ситуации насилия есть только один виновный – человек, совершивший преступные действия.

Где искать помощи?

•    Милиция. Телефон: 102;
•    Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия (ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней) – «Гендерные перспективы». Телефон: 8801 100 8 801;
•    Телефон экстренной помощи для размещения в убежище «Радислава» (сайт – www.karta-nasiliya.by) для женщин и их детей, пострадавших от насилия (круглосуточно), почта: kartanasiliya@gmail.com. Телефон: 8(029)610-83-55.
•    Кризисная линия для пострадавших от насилия женщин. Телефон: 8(029)756-35-24.
•    Получить поддержку и помощь в разработке плана дальнейших действий в случае кризисной ситуации можно также от специалисток БАМХЖ (сайт – ostanovinasilie.org). Телефон: 8(033)603-20-32.

 
 
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Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры...
 
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