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Волонтеры рассказали, где искать помощи, если вы стали жертвой домашнего насилия
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Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры написали в Facebook.
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Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры...
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