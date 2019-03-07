Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры написали в Facebook.





О проблеме насилия



Не секрет: в Беларуси общество часто обвиняет в насилии именно жертву. Волонтеры «Радиславы» сообщают, что далеко не все попытки женщин защититься от агрессоров доходят до суда. По этой причине насильники остаются безнаказанными. Либо наказание для них несоразмерно поступку: это административный арест или пресловутый штраф, который платят из семейного бюджета и который ситуацию не меняет.



Волонтеры хотят донести: позиция обвинения жертвы – в корне неверная. Вместо вопроса «а почему она не ушла?» нужно спрашивать «а ответит ли насильник перед законом?» А в ситуации насилия есть только один виновный – человек, совершивший преступные действия.



Где искать помощи?



• Милиция. Телефон: 102;

• Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия (ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней) – «Гендерные перспективы». Телефон: 8801 100 8 801;

• Телефон экстренной помощи для размещения в убежище «Радислава» (сайт – www.karta-nasiliya.by ) для женщин и их детей, пострадавших от насилия (круглосуточно), почта: kartanasiliya@gmail.com. Телефон: 8(029)610-83-55.

• Кризисная линия для пострадавших от насилия женщин. Телефон: 8(029)756-35-24.

• Получить поддержку и помощь в разработке плана дальнейших действий в случае кризисной ситуации можно также от специалисток БАМХЖ (сайт – ostanovinasilie.org ). Телефон: 8(033)603-20-32.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры рассказали, где искать помощи, если вы стали жертвой домашнего насилия Общественное объединение «Радислава», помогающее женщинам, пострадавшим от насилия, рассказало, куда обратиться, если вы тоже стали его жертвой. Об этом волонтеры...