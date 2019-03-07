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Беларуска сняла фильм про движение «Матери 328». Посмотрите его трейлер

08.03.2019 14:10 — Разное | KYKY  
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Беларуска Ника Никонова сняла документальный короткометражный фильм про движение «Матери 328». Рассказываем, зачем вообще Нина взялась за этот непростой проект. А заодно – показываем трейлер картины. 

Кто такая Нина Никонова 

Девушка из Минска, которая живет с СДВГ. Нина постоянно путешествует по миру, снимает кино – использует свою гиперактивность по максимуму. Она делает всё это потому, что иначе её преследует скука и дефициты внимания. «Еще одно проявление СДВГ — мне постоянно скучно. Поэтому каждый день я стараюсь делать что-то новое. Я будто подсажена на новизну и мне сложно усидеть на одном месте. Сегодня я в Бруклине, завтра в Берлине, послезавтра – на Бали», – рассказывала Нина в интервью для KYKY



Недавно Нина окончила нью-йоркскую киноакадемию. Собственно, документальный короткометражный фильм про Беларусь она начала снимать в качестве своего дипломного проекта. Нина рассказала, что заинтересовалась этой темой около года назад, когда увидела стрим со встречи государства с матерями, чьи дети находятся в тюрьме по «наркотической» 328-й статье. «После этого стрима я начала больше узнавать про них и про проблему в целом. Узнала, что треть всех заключенных –  это осужденные по этой статье. И что 90% из них не должны сидеть, как мне сказал для фильма начальник тюрьмы. Потом я познакомилась с женщиной, которая начала движение «Матери 328». Весной я прилетела из Америки, чтобы познакомиться с ней. Она согласилась участвовать в съемках моего фильма. Потом появились и другие женщины, их было больше сотни, соглашались и их дети», – рассказала нам Нина. 



Весь проект Нина сделала сама: провела исследование, написала сценарий. Даже сама записала звук и смонтировала. Ее фильм практически готов. Когда Нина полностью закончит работу, поедет с лентой по мировым кинофестивалям. 

Появится ли документалка про «Матерей 328» в самой Беларуси – не ясно. Как показывает практика, в нашей стране не любят «выносить сор» в кинотеатры. 

Напомним, движение «Матери 328» появилось в Беларуси в апреле прошлого года. В Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по «наркотической» статье объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328 и в итоге добиться смягчения наказания по этой статье. Женщины прекратили голодовку 11 мая (начали ее 28 апреля). 
Никаких значительных изменений в уголовном кодексе не произошло. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Беларуска Ника Никонова сняла документальный короткометражный фильм про движение «Матери 328». Рассказываем, зачем вообще Нина взялась за этот непростой проект. А...
 
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