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Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя БФФ

08.03.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя организации.

По сведениям pressball.by, кандидатуру Вергейчика выдвинул солигорский "Шахтер". 

Напомним, ранее Минская городская федерация футбола выдвинула кандидатуру Владимира Базанова. Кроме того, о желании возглавить федерацию заявляли экс-футболист Виталий Кутузов и журналист Николай Ходасевич, взявший самоотвод. 

7 марта прием заявок кандидатов закончился.

 
 
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Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик будет баллотироваться на пост председателя организации.
 
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