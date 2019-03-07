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Четверть белорусов не может отложить на черный день даже 100 рублей

08.03.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Об этом говорят результаты обследования населения по уровню жизни в 2018 году.

Четверть белорусов не может отложить на черный день даже 100 рублей
Власти регулярно проводят обследования населения по уровню жизни. Для этого чиновники случайным образом отбирают несколько тысяч семей по всей стране и предлагают им вести учет собственных доходов и расходов. Выбранные семьи имеют право отказаться от участия. Тогда их должны заменить следующие по очереди. 

Выборка составляется таким образом, чтобы она соответствовала демографической структуре населения в целом — по месту проживания, отношению к труду, наличию детей и т. д. Единицей учета для властей выступает домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые проживают совместно, обеспечивают себя всем необходимым для жизни и ведут общее хозяйство. 

В бытовом обиходе ближайший термин-аналог для домохозяйства — семья. Среди прочего власти замеряют так называемые материальные депривации. Депривации — это вызванные недостатком денежных средств лишения. Наличие деприваций приводит домашние хозяйства к исключению из общепринятого образа жизни в стране. 

В 2018 году самыми распространенными материальными депривациями в Беларуси были недостаток денег на замену негодной мебели и на оплату непредвиденных расходов в размере 100 BYN. В первом случае на наличие депривации указали 26,3% опрошенных домохозяйств, во втором — 28,4%. 

Другими словами, каждая четвертая семья в нашей стране не могла заменить испорченную мебель и была не в состоянии отложить 100 BYN на черный день. При этом в сельской местности частота депривации была гораздо выше, чем в городах и поселках. В отсутствии денег на замену мебели и 100 BYN на черный день признались по 33,4% сельских домохозяйств. 


В городской местности угроза иметь порченую мебель нависала над 23,6% семей, а 100 BYN на непредвиденные расходы не могли отложить 26,4%. Еще у 6,7% белорусов из выборки не было денег на покупку фруктов детям, у 5,8% — на приобретение лекарств, у 4,8% — на обновление теплой одежды для взрослых хотя бы раз в 5 лет. 

По распространенности деприваций имеются большие отличия между Минском и регионами. Например, в Минске проблемы со 100 BYN на черный день в 2018 году испытывали 11,9% домохозяйств, а в Брестской области — целых 41,9%. Около 13,6% семей Минска не могли бы обновить мебель, если развалилась старая, а на Брестчине таких было 46,7%. В уязвимом положении находятся многодетные семьи (с 3 и более детьми). В этой группе у 39,8% домохозяйств в прошлом году не было 100 BYN на непредвиденные расходы, а у 32,3% — на замену негодной мебели.

Впрочем, в 2017-м их ситуация была еще печальнее, так как шая доля многодетных отчиталась властям об улучшении материального положения.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом говорят результаты обследования населения по уровню жизни в 2018 году.
 
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