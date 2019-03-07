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Беларусь ждет российский кредит на 600 млн. долларов, а денег все нет

08.03.2019 13:14 — Разное | Партизан  
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Правительство Беларуси ведет переговоры с правительством России по проекту соглашения о выделении кредита Беларуси в объеме 600 млн. долларов, но решение по этому поводу российской стороной не принято. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Он уточнил, что речь идет о средствах на рефинансирование платежей по задолженности РБ перед РФ в 2019 году. 

Решение о выделении такого кредита было достигнуто в ходе встреч президентов РБ и РФ в прошлом году. Более того, как уточнил министр, средства в объеме 600 млн. долларов предусмотрены в федеральном бюджете РФ на 2019 год. Максим Ермолович отметил, что для выделения денег требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства РФ. Но, возможно, он не владеет всей информацией, и отмашку на выделение кредита пока не дает президент РФ Владимир Путин, надеясь таким образом добиться каких-либо уступок со стороны президента РБ Александра Лукашенко на постоянно продолжающихся переговорах. 

Точно такая же проблема существует и с выделением последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн. долларов. Максим Ермолович сказал, что имеются основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР, и указанные средства должны поступить в белорусский бюджет до конца I квартала 2019 года. После этого срока Беларусь может не получить деньги вообще, так как период доступности средств ЕФСР заканчивается 31 марта текущего года. Однако и для предоставления данного кредита, скорее всего, требуется, на самом деле, устное распоряжение президента России. Но белорусские и российские чиновники об этом не говорят, так как никакими нормативными актами подобное регулирование выделения кредитов не предусматривается. 

Кстати, в последнее время кредиты выдавались всегда после встреч президентов и заявлений о достижении ими договоренности о предоставления средств Беларуси. Поэтому проблемы с очередными кредитами указывают на отсутствие согласия между президентами РБ и РФ на последней встрече в Сочи. Становится понятным и практически полное молчание в отношении того, какие экономические проблемы обсуждались ими, и какие договоренности там были достигнуты. 



 
 
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Правительство Беларуси ведет переговоры с правительством России по проекту соглашения о выделении кредита Беларуси в объеме 600 млн. долларов, но решение по этому...
 
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