Facebook объявил войну «антипрививочникам»

Как сообщили в руководстве соцсети, теперь от пользователей будут скрываться группы и аккаунты, которые распространяют дезинформацию о прививках. Также не будут подобного контента и в рекламных объявлениях.





Дело в том, что в начале февраля 2019-го года британское издание The Guardian опубликовало информацию о том, что на Фейсбук слишком много агитационной информации против прививок. После этого было принято решение убрать весь подобный контент из социальной сети, а запустить образовательную программу о необходимости вакцинации.