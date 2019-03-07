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Facebook объявил войну «антипрививочникам»

08.03.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Социальная сеть Facebook решила бороться с «антипрививочниками», сообщает корреспондент NewsBel.by.

Как сообщили в руководстве соцсети, теперь от пользователей будут скрываться группы и аккаунты, которые распространяют дезинформацию о прививках. Также не будут подобного контента и в рекламных объявлениях. 

Дело в том, что в начале февраля 2019-го года британское издание The Guardian опубликовало информацию о том, что на Фейсбук слишком много агитационной информации против прививок. После этого было принято решение убрать весь подобный контент из социальной сети, а запустить образовательную программу о необходимости вакцинации.
 
 
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Социальная сеть Facebook решила бороться с «антипрививочниками», сообщает корреспондент NewsBel.by.
 
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