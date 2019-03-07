Beauty Run. Посмотрите на самые необычные костюмы девушек, которые бежали по центру Минска

Белорусская федерация легкой атлетики в честь 8 Марта устроила Beauty Run в центре Минска. «Красивый забег» собрал рекордное количество участниц: на пробежку по проспекту Независимости вышло пять тысяч женщин.

Призами награждали не только за первое место, но и за костюмы. Номинации — «Самый лучший костюм», «Цветочный», «Экстравагантный», «Национальный» и «Эффектный». Также оценивали лучший образ, лучший детский костюм и лучшую команду.























































