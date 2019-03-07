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Beauty Run. Посмотрите на самые необычные костюмы девушек, которые бежали по центру Минска
Белорусская федерация легкой атлетики в честь 8 Марта устроила Beauty Run в центре Минска. «Красивый забег» собрал рекордное количество участниц: на пробежку по проспекту Независимости вышло пять тысяч женщин.
Призами награждали не только за первое место, но и за костюмы. Номинации — «Самый лучший костюм», «Цветочный», «Экстравагантный», «Национальный» и «Эффектный». Также оценивали лучший образ, лучший детский костюм и лучшую команду.
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«Красивый забег» собрал рекордное количество участниц: на пробежку по проспекту Независимости вышло пять тысяч женщин.
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