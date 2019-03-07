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Рэпер Макс Корж станет папой во второй раз

08.03.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна станут родителями во второй раз. Об этом в своем Instagram рассказала жена музыканта.

Напомним, пара в браке чуть больше шести лет. У них есть дочь Эмилия, в апреле ей исполнится шесть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Татьяна Корж (@tatsianakorzh) 18 Сен 2018 в 9:19 PDT

Напомним, что Макс Корж выступит в Минске на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Теги: Минск
 
 
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Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна станут родителями во второй раз. Об этом в своем Instagram рассказала жена музыканта.
 
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