Рэпер Макс Корж станет папой во второй раз

Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна станут родителями во второй раз. Об этом в своем Instagram рассказала жена музыканта.

Напомним, пара в браке чуть больше шести лет. У них есть дочь Эмилия, в апреле ей исполнится шесть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Корж (@tatsianakorzh) 18 Сен 2018 в 9:19 PDT

Напомним, что Макс Корж выступит в Минске на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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