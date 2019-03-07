|
Рэпер Макс Корж станет папой во второй раз
Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна станут родителями во второй раз. Об этом в своем Instagram
Напомним, пара в браке чуть больше шести лет. У них есть дочь Эмилия, в апреле ей исполнится шесть.
Напомним, что Макс Корж выступит в Минске на стадионе «Динамо» 24 августа.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна станут родителями во второй раз. Об этом в своем Instagram рассказала жена музыканта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)