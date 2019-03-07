Афиша народных гуляний на Масленицу в Гомеле

В субботу, 9 марта, развернутся самые яркие праздничные мероприятия масленичной недели, сообщил новостной портал "Правда Гомель".

На нескольких городских площадках пройдут массовые гуляния. Будут организованы конкурсы и спортивные состязания, выставки и мастер-классы, выступления творческих коллективов и артистов нашего областного центра, сжигание чучела Масленицы, на торговых рядах будут продаваться блины.

Торговые ряды будут работать:

с 11.00 до 18.00 на площадке по ул. Мазурова, 110.

с 10.00 до 16.00 на площадке по ул. Мележа.

с 10.00 до 16.00 в зоне отдыха "Пруды".

с 9.00 до 17.00 на площади по ул. Независимости в Костюковке и на территории стадиона ОАО "Гомсельмаш".

В каждом районе Гомеля готовится отдельная театрализованная программа.

Народно-обрядовый праздник "Широкая Масленица" приглашает гомельчан и гостей города 9 марта с 11.00 до 18.00 на площадку у Ледового дворца.

В этот же день с 11.00 до 16.00 пройдут выставки и народные забавы в Новобелицком районе в зоне отдыха "Пруды".

Организаторы и участники ждут жителей Гомеля на районный праздник "Масленица" с 11.00 до 16.00 в Любенском микрорайоне по улице Мележа.

В Железнодорожном районе Гомеля праздник пройдет на стадионе "Гомсельмаш" и на площади в микрорайоне "Костюковка", с 12.00 до 15.00.

