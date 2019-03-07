Современные средства видеонаблюдения подтверждают серьезность проблемы лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии, и эта проблема требует скорейшего решения, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Россия не будет смотреть далее на это безучастно", - сказал В.Шаманов "Интерфаксу" в пятницу, комментируя ситуацию в лагере Эр-Рукбан.

Он отметил, что "при помощи современных средств разведки, видеонаблюдения мы показываем, как в 21 веке происходит издевательство над живыми людьми".

"Конечно, это еще несопоставимо с концентрационными лагерями фашисткой Германии, но уже близко к тому", - считает глава комитета.

По его мнению, "те, кто создавали поселения, подобные Эр-Рукбану, либо должны сами создавать в них нормальные условия, либо отойти в сторону".

"Будьте нормальными людьми. Сегодня Россия сильная, и она не позволит больше быть однополярному миру, и пусть об этом знает весь мир", - сказал В.Шаманов.

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники".

По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.