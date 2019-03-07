|
Прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции МВД состоится 9 марта
В субботу, 9 марта, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексеем Бегуном, сообщили в ведомстве.
Вопросы, касающиеся деятельности департамента, можно будет задать с 9.00 до 12.00 по телефону +375 17 218-55-30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 9 марта, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексеем Бегуном, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)