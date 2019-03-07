Гомельские пограничники предупреждают о стрельбах в районе нескольких населенных пунктов в марте

Гомельская пограничная группа информирует о том, что с 11 по 15, с 18 по 22, с 25 по 28 марта с 09.00 до 21.00 на стрельбище "Борщевка" войсковой части 1242, находящемся в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка, будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия.

В целях избежания несчастных случаев, пограничники просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в вышеуказанный период времени.