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Сортопрокатный цех №2 Белорусского металлургического завода выпустил 2-миллионную тонну продукции

08.03.2019 13:43 — Разное | Интерфакс  
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Сортопрокатный цех №2 ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" произвел 2-миллионную тонну продукции, сообщили в пресс-центре Белорусского металлургического завода. "Юбилейный" прокат был отправлен на экспорт в Нидерланды.

79% сбыта цеха составляют отгрузки за пределы Беларуси, отметили представители предприятия.

"В 2018 году географию экспорта СПЦ-2, которая уже насчитывает 40 стран, пополнили Гватемала, Дания, Тунис, Лихтенштейн, Эфиопия и Камерун. Лидерами по импорту продукции СПЦ-2 в минувшем году были Израиль, Германия, Нидерланды, Россия и Литва. Постоянными потребителями проката, выпускаемого в цехе, являются такие признанные компании как Mahindra Forgings AG, Hammerwerk Fridingen AG, Schondelmaier GmbH-Presswerk, Timken, HirchvogelAutomotiveGroup, которые выпускают различные комплектующие для мирового автопрома", - сообщили в пресс-службе.

Сортопрокатный цех №2 (СПЦ-2), введенный в эксплуатацию в 2015 году, выпускает широкий ассортимент катанки, сортового, арматурного и бунтового проката. В 2018 году произведено 624,5 тыс. тонн продукции, 39% которой было использовано для обеспечения потребностей сталепроволочных цехов, 61% на сумму почти $239 млн реализовано сторонним организациям.

Наряду с расширением профильного и марочного сортамента (более 50% инновационной продукции завода выпускается в СПЦ-2), сортопрокатный цех №2 позволил БМЗ увеличить производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что положительно отразилось на экономике предприятия. В 2016 году, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, прирост выручки от замены литой заготовки на продукцию мелкосортно-проволочного стана с учетом расходного коэффициента составил $8 млн, за 2017 год – $33,1 млн, в 2018-м — $49,9 млн.

Рентабельность продаж от маржинального дохода за 2018 составила 11,7%, маржинальный доход достиг отметки Br48,6 млн., что позволило полностью компенсировало проценты за минувший год за кредиты, привлеченные для строительства цеха.

 
 
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Сортопрокатный цех №2 ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" произвел 2-миллионную тонну продукции, сообщили в пресс-центре Белорусского металлургического...
 
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