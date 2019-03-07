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Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта
Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные поцелуи и корзины тюльпанов – на каждый этаж роддома. Поздравления и подарки получили более 130 жительниц региона.
В преддверии 8 Марта только в Витебском областном роддоме на свет появились более 300 малышей.
Марина Блашко, житель Витебска:
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Мы сюда пришли и увидели эти счастливые улыбки. И еще раз напомнили о необходимости исключить из своей жизни вредные привычки, пересмотреть и прививать нашим детям, нашему будущему именно только безопасную жизнь, чтоб они росли здоровыми и счастливыми.
Дополнением к празднику стал мини-концерт под окнами родильного дома и водное шоу.
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Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта
Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24...
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