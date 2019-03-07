ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

08.03.2019 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные поцелуи и корзины тюльпанов – на каждый этаж роддома. Поздравления и подарки получили более 130 жительниц региона.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

В преддверии 8 Марта только в Витебском областном роддоме на свет появились более 300 малышей.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Марина Блашко, житель Витебска:
Всегда приятно получать подарки, получать не только вот такие кулечки счастья, но еще и поздравления и цветы таким необычным способом.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Мама для всех, в каком бы ты возрасте не находился, это всегда гарант защищенности и безопасности.

Мы сюда пришли и увидели эти счастливые улыбки. И еще раз напомнили о необходимости исключить из своей жизни вредные привычки, пересмотреть и прививать нашим детям, нашему будущему именно только безопасную жизнь, чтоб они росли здоровыми и счастливыми.

Дополнением к празднику стал мини-концерт под окнами родильного дома и водное шоу.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Beauty Run. Посмотрите на самые необычные костюмы девушек, которые бежали по центру Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика