Правительство Финляндии ушло в отставку

Новости Финляндии. В Финляндии правительство ушло в отставку. Решение было принято в ходе встречи главы государства с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако президент Финляндии попросил главу кабмина продолжить исполнение своих служебных обязанностей до принятия дальнейших мер.

Отставка правительства прошла на фоне неудачной реформы систем социального обеспечения и здравоохранения. Между тем, на 14 апреля в Финляндии назначены парламентские выборы.



