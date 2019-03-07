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«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем
Александр Лукашенко выразил слова благодарности в адрес женщин за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье.
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«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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