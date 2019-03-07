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«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

08.03.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой и самыми светлыми чувствами к представительницам прекрасной половины человечества, которые дарят нам уют родного дома, заботу и доброту. Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения.

Александр Лукашенко выразил слова благодарности в адрес женщин за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. 

Белорусские женщины принимают поздравления с 8 Марта
 
 
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Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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