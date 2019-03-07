Белорусские женщины принимают поздравления с 8 Марта

Новости Беларуси. Самый светлый и самый теплый праздник в году. Беларусь отмечает Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё внимание сегодня представительницам прекрасного пола. В их адрес – комплименты, цветы и подарки.

В Беларуси проживает 5 миллионов 100 тысяч женщин – мамы, бабушки, дочери – каждая из белорусок достойна быть окруженной вниманием и заботой.