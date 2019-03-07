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Белорусские женщины принимают поздравления с 8 Марта
Новости Беларуси. Самый светлый и самый теплый праздник в году. Беларусь отмечает Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всё внимание сегодня представительницам прекрасного пола. В их адрес – комплименты, цветы и подарки.
В Беларуси проживает 5 миллионов 100 тысяч женщин – мамы, бабушки, дочери – каждая из белорусок достойна быть окруженной вниманием и заботой.
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Новости Беларуси. Самый светлый и самый теплый праздник в году. Беларусь отмечает Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё...
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