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ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

08.03.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидении-2019». Главная музыкальная интрига разрешилась вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певица выступила под вторым номером и получила от жюри 69 баллов из 70 возможных. Кстати, исполнительница – самая юная участница финала национального отбора.

Корреспондент Кристина Федорович наблюдала за выступлениями.

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

Кристина Федорович, СТВ:
Десять претендентов, в числе их не только белорусы, есть конкурсанты из Нигерии, Швеции, песни на трех языках – русском, белорусском, английском. А в целом, этот вечер объединил всю страну. Представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2019» ЗЕНА.

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА, победитель национального отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
У меня максимальный взлет эмоций был, когда я поняла, что набрала самое большое количество баллов. Сейчас я просто отдыхаю, в какой-то эйфории, адреналин...

Такой накал эмоций выдержит явно не каждый. На 600 метрах студии амбициозные артисты, их группы поддержки, профессиональное жюри и, конечно, заветное сердце «Евровидения». Победитель уже назван.

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА – не новичок на сцене: в свои 16 успела спеть с такими именитыми звездами, как Лев Лещенко, Ани Лорак, Лара Фабиан и не только. За ее плечами «Фабрика Звезд» и «Новая Волна».

Каждый хотел удивить по-своему. Кто-то делал ставку только на голос – конкурс-то песенный. Кто-то решил добавить необычные декорации. Например, группа «Провокация» сцену делила с огромным диваном и кабриолетом. Что бы кто ни говорил, тут проигравших нет.

Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

Перемещаемся в грин-рум. После объявления баллов последней конкурсантки становится понятно: интрига разрешена в пользу ЗЕНЫ. Как певица чуть позже отметила: тот факт, что у нее 69 баллов, а не 70 – повод стремиться только вперед.

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»

Зена:
Я уже готова. Я выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве.

Прямиком в сердце средиземноморья: в Израиль девушка отправится уже в мае.

ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»
 
 
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Новости Беларуси. ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидении-2019». Главная музыкальная интрига разрешилась вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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