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Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому
Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой.
«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблён лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!», –
Пользователи согласились с артисткой и поздравили её с праздником.
«Золотые слова, Марина! С праздником!»,
«С Праздником весны. Вы очень красивая пара. Замечательные, душевные слова»,
«Лучше и не скажешь»,
«Надо же, я тоже эту цитату час назад разместила. С Праздником Вас!».
Вероятно, автором цитаты является российский историк Василий Ключевский.
Кстати, одной из ролей Марины Александровой была Екатерина II, которую актриса сыграла в одноименном сериале.
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Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому
Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой. «Есть женщины, в которых...
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