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Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому

08.03.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой.  

«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблён лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!», – пожелала Александрова на своей странице в Instagram.  

Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой. Эти слова важно услышать каждому
Фото: instagram.com/mar_alexandrova  

Пользователи согласились с артисткой и поздравили её с праздником.  

«Золотые слова, Марина! С праздником!»,  

«С Праздником весны. Вы очень красивая пара. Замечательные, душевные слова»,  

«Лучше и не скажешь»,  

«Надо же, я тоже эту цитату час назад разместила. С Праздником Вас!».  

Вероятно, автором цитаты является российский историк Василий Ключевский.  

Кстати, одной из ролей Марины Александровой была Екатерина II, которую актриса сыграла в одноименном сериале.  

Какой была Всероссийская императрица можно узнать здесь.  
 
 
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Новости России. Российская актриса Марина Александрова поделилась цитатой относительно того, какая женщина может быть счастливой.   «Есть женщины, в которых...
 
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