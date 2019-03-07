Новости Украины. ЦИК Украины утвердил список кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он содержит 39 фамилий. Изначально были зарегистрированы 44 кандидата, однако пятеро из них покинули предвыборную гонку.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Опросы общественного мнения показывают, что самые высокие рейтинги у действующего президента Порошенко, экс-премьера Тимошенко и шоумена Зеленского.







