Сергей Варивода: «Бьюти Ран» – белорусское must see



Старт дан

Как я бежал за пятью тысячами девушек по весеннему городу.

Да-да, уважаемый читатель, не за пятью, а за 5 000! Читать цифрами и прописью.

Такого количества очаровательных дам не видела даже Зыбицкая в сезон. Да что Зыбицкая: скидки в ГУМе, «Мир моды» в период привоза и даже апрельский субботник не собирают такие аншлаги на улицах столицы.

Беглый взгляд из каменного окопа выхода метро «Площадь Ленина» на окружающую расстановку сил привел к неутешительному выводу: нас мало, а их много. О-очень много! Бескрайнее море гламура.

Они нас превзошли во всем. Пару недель назад наши отечественные мужички «налегке», без сбруи и кольчуги, одолели всего 1 и 3, а «слабый пол» сегодня – 2 и 5. Километров, между прочим.

Нас, обнаженных, на забег чуть наскребли три тысячи, мобилизовав всех, кого уже до этого и так мобилизовали, а их сегодня добровольно собралось почти вдвое больше.

У зоны забега, обалдевший от внимания, женского щебета и парфюма, «мачо» в форме гусара старается улыбаться из последних сил для очередного фото в Инстаграм с очередной участницей. Вы когда-нибудь «фоткались» со своей девушкой? Ну то есть, чтобы: «а как я выгляжу?», «нет, опять не так!», «теперь обними меня за талию!»…

Я думаю, если бы «гусару» было предложено вместо работы фотоклоуном пробежать Афинский марафон, он рванул бы прямо с площади Независимости, не снимая саблю и кивер. Организаторы явно не доработали, на площадь стоило бы доставить как минимум один полк гусар. И это только для фотосессий.

Группа поддержки поглядывает из-за забора ограждений. Мужики по-праздничному воодушевлены, кто с цветами, кто просто слегка «под шафе».

Девчонки потихоньку заполняют беговой коридор. Большинство совершают какие-то замысловатые движения, разминая то, что выше и ниже. Мужчина с микрофоном пытается эту праздничную суету привести к общему знаменателю: начинается групповая разминка.

Вы когда-нибудь видели, как разминаются 5 тысяч девушек?! То-то и оно. Танец розовых фламинго в африканской саванне накануне сезона дождей! Ощущение полной эйфории, как от булочки с маком.

Возбуждение в массах созерцающих растет. Наконец, чуть за полдень на старте посчитали до нуля и все рванули!

И мы когда-то были рысаками, я тоже бегал. Правда сейчас все больше по магазинам. Но сегодня решил снимать процессию в динамике. Пусть эти, с «пивными животиками», жмутся к ограде, а я-то побегу рядом по тротуару и ого-го каких кадров наснимаю!

Спасибо милиции, зеваки надежно отделены от бегущих. Если бы не это, то через пять секунд меня неминуемо ждала бы участь Короля Льва из известного мультика.

Девушка, которая побежала сразу впереди, скрылась за горизонтом раньше, чем я успел в первый раз нажать кнопку фотоаппарата.

Король Лев не выходил из головы, пока под боевой рокот тысяч женских ног, я судорожно тискал на кнопку гаджета, при этом пытаясь двигаться со скоростью бегущих в сторону московского шоссе.

«Вот эта с хвостиком особенно хороша!» - подумал я, вытирая на бегу слюни и прицеливая фотоаппарат. Пока хлопал ресницами и ушами, нажимая на кнопку «фотика», в кадре остался только хвостик. Ладно, найду ее в Инстаграм.

Бегу дальше. Тут внезапно из толпы зевак с криками: «Валя! Валя! Сюда смотри! Сю-юд-а-а, говорю! Снимаю!» - бросается какой-то колобковатого вида тип средних лет. И пытается на бегу снимать бегущую мимо Валю. Разгон дается ему явно не легко, как будто жирный Змей-Горыныч пытается взлететь.

Кажется, я не успел преодолеть и половины дистанции, как уже побежали от ГУМа навстречу. «Распродажа закончилась. Или кошельки забыли», - успеваю подумать на бегу.

К исходу первого километра меня настигают бабушки со скандинавскими палками.

Одна из них участливо произносит: «сынок, ты бы к финишу уже бежал, наши – то все там!». Разворачиваю оглобли назад. Забег по проспекту Независимости в сторону Москвы для меня окончен, бегу на запад. Нынче это в моде. Значит буду в тренде.

Бегу, уже ничего не соображая, «фоткаю» все подряд: пробегающую мимо девушку, мальчика с мороженым на обочине, светофор, рекламу новых протезов для зубов...

Гонка бесовства и гламура приближается к финишной черте. Туда же приближаюсь и я, смахивая с лица крупные градины пота, под сочувствующие взгляды «пивных животиков».

Ну вот и Финиш, где меня заждалась давно прибежавшая супруга. Все-таки хорошо, что в наше время девчонки по улицам не бегали. А вот сыну, пожалуй, пора записываться в легкоатлетическую школу, а то поди ж, догони этих с «хвостиком».

Впрочем, запишусь-ка и я. А то мало ли какая ситуация…

А вообще, белорусское «шоу герлз» было потрясающе веселым и красивым! Не верите?! Приходите в следующем году сами. Только потренируйтесь заранее.

А вот они, самые-самые, за которыми нам, мужики, точно не угнаться:

На дистанции 2 км: 1 место – Татьяна Шабанова (Бобруйск), 2 место – Светлана Курганская (Минск), 3 место – Юлия Тарасевич (Минск);

На дистанции 5 км: 1 место – Екатерина Корниенко (Бобруйск), 2 место – Нина Савина (Бобруйск), 3 место – Татьяна Воронова (Минск).

На улице их не догнать, ищите в Инстаграм. Пойду и я поищу. Ту, что с хвостиком.