Посмотрите на самые крутые костюмы с женского забега Beauty Run

Сегодня, 8 марта, по случаю праздника в Минске устроили женский забег. Не изменяя традиции, его назвали Beauty Run. Местом старта выбрали проспект Независимости, недалеко от главного корпуса БГУ. По количеству участниц забег поставил новый рекорд: в этот раз их было более пяти тысяч. Беларуски принарядились (некоторые – в супергероинь) и побежали по дистанциям два километра и пять километров. В отличие от мужчин на 23 февраля, они не раздевались. Всмотритесь в их довольные лица: кажется, женщины дали фору мужчинам на целый год вперед.