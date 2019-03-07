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Посмотрите на самые крутые костюмы с женского забега Beauty Run

08.03.2019 15:11 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 8 марта, по случаю праздника в Минске устроили женский забег. Не изменяя традиции, его назвали Beauty Run. Местом старта выбрали проспект Независимости, недалеко от главного корпуса БГУ. По количеству участниц забег поставил новый рекорд: в этот раз их было более пяти тысяч. Беларуски принарядились (некоторые – в супергероинь) и побежали по дистанциям два километра и пять километров. В отличие от мужчин на 23 февраля, они не раздевались. Всмотритесь в их довольные лица: кажется, женщины дали фору мужчинам на целый год вперед.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Natashka

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 8 марта, по случаю праздника в Минске устроили женский забег. Не изменяя традиции, его назвали Beauty Run. Местом старта выбрали проспект Независимости,...
 
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