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Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото
08.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Опытные продавцы тюльпанов и мимозы знают: лучше всего торговля идёт 7 марта после обеда и 8 марта в первой половине дня.
Торговля на женский день - дело семейное. Помогать и подрабатывать зовут родственников, детей, друзей, ведь конкуренция огромная, и от количества торговых точек соразмерно увеличивается шанс распродаться.
Не считая продажи цветов на цветочном рынке и в продовольственных магазинах, сотни продавцов расположились неподалёку от магазина «Радуга» и возле Дома быта, небольшие группы работали на остановках «Молодёжный центр», «Дом культуры» и «Крыница».
Цена за один цветок варьировалась от 1 до 1,7 рублей в зависимости от сорта, закупочной стоимости и амбиций продавцов. Впрочем, каждый год выставляются и те, кто выращивают цветы сами, в теплицах или даже дома.
К обеду некоторые продавцы уже в буквальном смысле реализовались, другие будут стоять до позднего вечера. О том, как шла торговля на 8 Марта, смотрите в нашем фоторепортаже.
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Торговля на женский день - дело семейное, помогать и подрабатывать зовут родственников, детей, друзей. Ведь конкуренция огромная, и от количества торговых точек...
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