ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

08.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Опытные продавцы тюльпанов и мимозы знают: лучше всего торговля идёт 7 марта после обеда и 8 марта в первой половине дня. 

Торговля на женский день - дело семейное. Помогать и подрабатывать зовут родственников, детей, друзей, ведь конкуренция огромная, и от количества торговых точек соразмерно увеличивается шанс распродаться.

Не считая продажи цветов на цветочном рынке и в продовольственных магазинах, сотни продавцов расположились неподалёку от магазина «Радуга» и возле Дома быта, небольшие группы работали на остановках «Молодёжный центр», «Дом культуры» и «Крыница».

Цена за один цветок варьировалась от 1 до 1,7 рублей в зависимости от сорта, закупочной стоимости и амбиций продавцов. Впрочем, каждый год выставляются и те, кто выращивают цветы сами, в теплицах или даже дома.

К обеду некоторые продавцы уже в буквальном смысле реализовались, другие будут стоять до позднего вечера. О том, как шла торговля на 8 Марта, смотрите в нашем фоторепортаже.

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговля на женский день - дело семейное, помогать и подрабатывать зовут родственников, детей, друзей. Ведь конкуренция огромная, и от количества торговых точек...
 
Новости дня
Новости разные
 
В рейтинге цен на мобильный интернет Беларусь на 48-м месте в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика