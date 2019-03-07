Город тюльпанов или Как шла торговля цветами на 8 Марта. Фото





Опытные продавцы тюльпанов и мимозы знают: лучше всего торговля идёт 7 марта после обеда и 8 марта в первой половине дня.

Торговля на женский день - дело семейное. Помогать и подрабатывать зовут родственников, детей, друзей, ведь конкуренция огромная, и от количества торговых точек соразмерно увеличивается шанс распродаться.

Не считая продажи цветов на цветочном рынке и в продовольственных магазинах, сотни продавцов расположились неподалёку от магазина «Радуга» и возле Дома быта, небольшие группы работали на остановках «Молодёжный центр», «Дом культуры» и «Крыница».

Цена за один цветок варьировалась от 1 до 1,7 рублей в зависимости от сорта, закупочной стоимости и амбиций продавцов. Впрочем, каждый год выставляются и те, кто выращивают цветы сами, в теплицах или даже дома.

К обеду некоторые продавцы уже в буквальном смысле реализовались, другие будут стоять до позднего вечера. О том, как шла торговля на 8 Марта, смотрите в нашем фоторепортаже.























































