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Гандболист сборной Беларуси признан игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола

08.03.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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32-летний белорус Борис Пуховский впервые признан игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола, сообщает официальный сайт ЕГФ.


Фото: pol2016. ehf-euro.com

Впервые такого признания удостоился гандболист из Беларуси и игрок запорожского «Мотора».

— Это хорошая новость и бонус к моей работе, — сказал Борис Пуховский.

В трех февральских матчах Лиги чемпионов Борис Пуховский забросил 24 мяча. А в споре бомбардиров группового этапа с 80 голами он находится на второй строке вслед за Мелвином Ричардсоном (87) из французского «Монпелье».

— Я не сосредоточен на своей личной статистике. Может быть, я много забил, потому что мои товарищи по команде очень хорошо мне помогали. Я не гонюсь за рекордами и предпочитаю думать о результате команды, — сказал белорусский разыгрывающий.

Результаты «Мотора» оказались весьма впечатляющими в феврале. Украинская команда обыграла немецкий «Фленсбург» и датский «Скьерн» и досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

— Это был тяжелый месяц как физически, так и психологически, но мы очень тщательно подготовились к играм и в итоге проделали хорошую работу, — сказал Пуховский.

В следующем раунде «Мотор» встретится с польским «Виве» из Кельце, и Пуховский считает, что у его команды есть шансы на победу.

— Пусть «Виве» фаворит, но у соперника сейчас много травмированных. Так что, возможно, это один из лучших вариантов для нас. В любом случае, мы должны хорошо подготовиться, — отметил Пуховский.

В число топ-5 лучших игроков февраля вслед за Борисом Пуховским вошли Анди Шмид («Райн Левен»), Кантен Маэ («Веспрем»), Михал Юрецки («Виве»), Люк Абало (ПСЖ).

 
Теги: Новости
 
 
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32-летний белорус Борис Пуховский впервые признан игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола.
 
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