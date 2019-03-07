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В рейтинге цен на мобильный интернет Беларусь на 48-м месте в мире

08.03.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, которая оценивает стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.

 Согласно рейтингу, белорусским пользователям 1 Гб обходится в среднем в 2,36 доллара США.

Для сравнения, в России гигабайт стоит около 0,91 доллара (12 место), в Украине – 0,51 (4 место), в Польше – 1,32 (21 место), в Литве – 2,06 (41 место), а в Латвии – 7, 12 долларов (141 место).

Самый дешевый мобильный интернет доступен жителям Индии, Кыргызстана и Казахстана. А самый дорогой – в Зимбабве (1 гигибайт за 75,2 долларов), Греции (32,71 долларов) и Чаде (23,33 долларов).

Интересно, что граждане Индии могут выбирать из 57 тарифных планов, а средняя стоимость гигабайта информации здесь – всего лишь 0,26 доллара США.

10 стран с самым дешевым мобильным интернетом:

1. Индия,

2. Кыргызстан,

3. Казахстан,

4. Украина,

5. Руанда,

6. Судан,

7. Шри-Ланка,

8. Монголия,

9. Мьянма,


 
 
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В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, которая оценивает стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.
 
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