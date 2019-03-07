В рейтинге цен на мобильный интернет Беларусь на 48-м месте в мире

Согласно рейтингу, белорусским пользователям 1 Гб обходится в среднем в 2,36 доллара США.





Для сравнения, в России гигабайт стоит около 0,91 доллара (12 место), в Украине – 0,51 (4 место), в Польше – 1,32 (21 место), в Литве – 2,06 (41 место), а в Латвии – 7, 12 долларов (141 место).





Самый дешевый мобильный интернет доступен жителям Индии, Кыргызстана и Казахстана. А самый дорогой – в Зимбабве (1 гигибайт за 75,2 долларов), Греции (32,71 долларов) и Чаде (23,33 долларов).





Интересно, что граждане Индии могут выбирать из 57 тарифных планов, а средняя стоимость гигабайта информации здесь – всего лишь 0,26 доллара США.





10 стран с самым дешевым мобильным интернетом:





1. Индия,





2. Кыргызстан,





3. Казахстан,





4. Украина,





5. Руанда,





6. Судан,





7. Шри-Ланка,





8. Монголия,





9. Мьянма,



